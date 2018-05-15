MHP bu haliyle ikiye bölündü: Erdoğan'a kesinlikle oy vermeyiz!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, “AKP ve onun cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’a oy vermeyin” çağrısının arka planından, bir süredir MHP içinde yürüyen “Partimize oy verelim ama cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan’a oy vermeyelim” kampanyası çıktı. MHP içinde sessizce paylaşılıp yaygınlaşan ve AKP-MHP ittifakının zayıf karnını oluşturan bu eğilim, dün Atila Kaya’nın yaptığı açıklamayla kendini dışa vurdu.





Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Atila Kaya, başkanlığını yaptığı Ülkü Ocakları içinde etkinliği olan MHP’nin İstanbul milletvekili olarak bir süredir muhalif kimliği ile biliniyor. MHP içinde Meral Akşener’in başlattığı muhalefete katılmadı, daha sonra da İYİ Parti’ye katılmayıp partisinde kaldı. Ancak partisinin AKP ile yaptığı ittifaka da, Erdoğan’ı MHP’nin de cumhurbaşkanı adayı göstermesine karşı da açık tavır aldı. Kaya, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, “Adayımız Erdoğan’dır” açıklamasına, Attila İlhan’ın, “Cinayeti kör bir kayıkçı gördü. Ben gördüm kulaklarım gördü. Vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü. Hiçbiriniz orada yoktunuz” dizeleriyle tepki gösterdi. Kaya, bu açıklamasıyla Bahçeli’nin AKP ile ittifakı ve Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmesi sonrası başlayan partililer arasındaki sessiz eğilimi de ilan etmiş oldu. Böyle bir eğilimi, başlangıçta MHP yönetimi de AKP yönetimi de aklına getirmiyordu. Çünkü parti içi muhalefeti oluşturan Akşener’in ayrılıp İYİ Parti’yi kurmasının ardından MHP içinde homojen bir yapı oluştuğu düşüncesi vardı. Ancak Erdoğan’ın aday olarak ilan edilmesinin ardından, MHP içinde, “Bizim adayımız neden yok? Başka partinin genel başkanına neden oy verelim” ifadesiyle kendini gösterdi. Ve sessiz bir kampanya olarak yaygınlaştı.





MHP’lilerin yarısı





MHP içinde “Erdoğan’a oy yok” kampanyası yürütenler, Atila Kaya’nın açıklamasının, il, ilçe yönetimlerinden büyük destek gördüğünü belirtti. MHP’li seçmenin parlamento seçiminde ittifak içindeki kendi partilerine oy verirken, cumhurbaşkanı seçiminde en az yarısının Erdoğan’a oy vermeyeceğini öngörüyor. Atila Kaya’nın çağrısının ardından partililer arasında 24 Haziran seçimleri için, “Kendi partinize, üç hilale oyunuzu verin. Burada bir sorun yok. Ancak AKP ve MHP’lilerin değil, AKP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan’a oy vermeyin” denilerek, açık bir kampanya yürütülmeye de başlandı. İlk turda “Erdoğan’a oy vermeyin” çağrısının altı çizilirken, diğer adaylara verilmesi ya da verilmemesi yönünde bir tercih istenmiyor. Bu yüzden kampanya, “Asıl olan Erdoğan’a oy vermemek. İsterseniz cumhurbaşkanı seçiminde hiç oy kullanmayın” şekline de dönüşebiliyor. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise MHP’deki Erdoğan muhaliflerinin farklı bir tercihe yönelecekleri konuşuluyor. İkinci tura kalıp, Erdoğan’la bir muhalif adayın yarışması durumunda bu kez aday tercihi gündeme gelebilecek. Bu durumda MHP’deki muhaliflerin, etkileyebilecekleri partililere, “Erdoğan’la yarışacak muhalefetin adayına oy verin” çağrısı yapacakları belirtiliyor.





‘Tek adam’ dedi hedef gösterildi





Bu arada Kaya’nın bu çıkışına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’dan “Kaya’nın açıklaması adeta çıktığı evi taşlamaktan ibarettir. MHP’nin Türk milletinin vicdanında edindiği yeri yok etmeye Truva kalıntılarının gücü yetmez” tepkisi geldi.