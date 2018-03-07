MHP: BBP ve Saadet Partisi AKP listesinden katılabilir

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir araya gelen AKP ve MHP'nin 26 maddeden oluşan teklifi için, “Meclis’e geldiği gibi geçecek” dedi. Yalçın, bir erken seçimin "ülke menfaatlerine uygun olmadığını" söyledi.