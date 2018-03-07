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MHP: BBP ve Saadet Partisi AKP listesinden katılabilir
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MHP: BBP ve Saadet Partisi AKP listesinden katılabilir
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07 Mart 2018 11:53
MHP: BBP ve Saadet Partisi AKP listesinden katılabilir
MHP Genel Sekreteri Semih Yalçın, BBP ve Saadet Partisi’nin AKP listelerinden Cumhur ittifakına katılabileceğini söyledi.
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2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir araya gelen AKP ve MHP'nin 26 maddeden oluşan teklifi için, “Meclis’e geldiği gibi geçecek” dedi. Yalçın, bir erken seçimin "ülke menfaatlerine uygun olmadığını" söyledi.
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