Samanyolu Haber /Politika / MHP AKP'den 8 Büyükşehir istedi iddiası /10 Şubat 2018 03:34

MHP AKP'den 8 Büyükşehir istedi iddiası

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP ile MHP arasındaki görüşmelerde, MHP’nin AKP’den 8 Büyükşehir’i istediğini öne sürdü.

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KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın konuğu olan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP’nin, yüzde 50+1’i elde etmek uğruna MHP ve küçük partilere muhtaç kaldığını belirterek, AKP’nin MHP’nin her istediğini yapmak zorunda kalan bir parti olduğunu söyledi.

Barış Yarkadaş, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin dediği her şeyi yapmak zorunda kaldı AKP. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi, AKP’yle yaptığı yerel seçim pazarlığında 8 büyükşehiri istedi” dedi.

Barış Yarkadaş sözlerine “Bunu bir daha söyleyeyim.  Millyetçi Hareket Partisi, AKP’yle yaptığı görüşmelerde 8 büyükşehiri istedi. AKP, 8 büyükşehir yerine 6 büyükşehiri Milliyetçi Hareket Partisi’ne verebileceğini söyledi" şeklinde devam etti. 

Yarkadaş  "MHP, AKP’ye İzmir’de, Antalya’da, Adana’da, Mersin’de, Balıkesir’de, bildiğim kadarıyla Bilecik’te aday çıkarmamasını istedi. Muhtemelen bu uzlaşmalar onlar açısından olumlu sonuçlanırsa, saydığım illerde AKP’nin adayı olmayacak yerel seçimlerde. Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayları olacak. Yani İzmir’de AKP aday çıkarmayacak, bunun yerine Milliyetçi Hareket Partisi aday çıkaracak. Adana’da AKP aday çıkarmayacak, Milliyetçi Hareket Partisi aday çıkaracak. Niye? Çünkü; AKP’nin, MHP’nin yüzde 3’lük, 4’lük, 5’lik artık her ne kadarsa o oya ihtiyacı var. Devlet Bahçeli, AKP’ye istediği her şeyi yaptırabilme gücüne sahip. Neden? Yüzde 50+1’le. Şimdi düşünün. Hemen geriye dön. Ne oldu? Devlet Bahçeli, bir sabah kalktık, başkanlık sistemini ortaya attı ve 50+1 geldi. AKP ve Tayyip Erdoğan buna hiçbir şey diyemedi ve o kulvara girmek zorunda kaldı" iddialarında bulundu.
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