Samanyolu Haber /Gündem / MHP-AKP ittifak görüşmelerinde nokta konuldu... /18 Şubat 2018 22:40

MHP-AKP ittifak görüşmelerinde nokta konuldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin görüşmesinin ardından Ankara'da bir son dakika gelişmesi yaşandı.

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AKP'li Şentop ittifak görüşmelerine ilişkin 26 maddelik teklifin 21 Şubat'ta MHP ve AKP'nin ortak imzasıyla Meclis'e sunulacağını açıkladı. AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Tam mutabakatla tüm hususlar netliğe kavuşturuldu" dedi.

Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak görüşmesine ilişkin ilk açıklama geldi. Gelen son dakika haberine göre 26 maddelik kanun teklifi AKP ve MHP’nin ortak imzasıyla 21 Şubat’ta TBMM Başkanlığı’na sunuluyor.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, yaptığı açıklamada  Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin, “Tam bir mutabakatla, bütün hususlar netliğe kavuşturuldu. 26 maddelik kanun teklifini, AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla, 21 Şubat günü TBMM Başkanlığına sunacağız” dedi.
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