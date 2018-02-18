MHP-AKP ittifak görüşmelerinde nokta konuldu...

Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak görüşmesine ilişkin ilk açıklama geldi. Gelen son dakika haberine göre 26 maddelik kanun teklifi AKP ve MHP’nin ortak imzasıyla 21 Şubat’ta TBMM Başkanlığı’na sunuluyor.





TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, yaptığı açıklamada Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin, “Tam bir mutabakatla, bütün hususlar netliğe kavuşturuldu. 26 maddelik kanun teklifini, AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla, 21 Şubat günü TBMM Başkanlığına sunacağız” dedi.