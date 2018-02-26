MHP: AKP ile ittifakımıza BBP katılmasın

MHP ile AKP arasında 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kurulan İttifak Komisyonu'nda yer alan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ittifakta BBP'nin yer almasını istemediklerini söyledi. Kalaycı, "Cumhur ittifakı iki parti arasında olmalı" dedi. İttifakı desteklediklerini belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti.







Gazete Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan ittifak komisyonunda MHP’li heyetin başkanlığını yürüten Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 'Büyük Birlik Partisi'nin ittifaka katılıp katılmayacağına ilişkin soruya "Şu an AK Parti ile MHP arasında bir ittifak söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı da buna katılacak başka partilerin her iki siyasi partinin aday listelerinden girebileceğini söyledi. Büyük Birlik Partisi'nin bu ittifaka ayrı kurumsal kimliğiyle katılmasının MHP olarak çok uygun olmayacağını düşünüyoruz. BBP zaten bizden ayrılarak kurulmuş bir parti. 5-6 partili bir ittifak doğru olmaz. İki parti özelinde kalması bizce daha doğru olur" şeklinde yanıt verdi.





'İLK TURDA YÜZDE 60 ALIRIZ'





MHP’nin baraj problemi olmadığını savunan Kalaycı, AKP-MHP ittifakının alacağı oran için de “Ben rahatlıkla yüzde 60’ı bulacağını düşünüyorum. İlk turda kesin seçilecek, ona şüphe yok” dedi.





'İYİ PARTİ YÜZDE 3’Ü GEÇMEZ'





İyi Parti’nin MHP oylarını etkilemeyeceğini söyleyen Kalaycı, “Hem kendi seçim bölgemde hem de genel merkezden yaptığımız tespitlerde CHP’den kayma olduğunu görüyoruz” dedi. Kalaycı, İyi Parti’nin oy oranına ilişkin soruya ise “Yüzde 3’ü bulacağını zannetmiyorum” yanıtı verdi.