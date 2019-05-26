Samanyolu Haber /Gündem / MHP, AKP’den devralmıştı… Uçan kuşa borcu var! /26 Mayıs 2019 21:49

MHP, AKP’den devralmıştı… Uçan kuşa borcu var!

31 Mart seçimlerinde AKP’den MHP’ye geçen Düzce’nin Akçakoca Belediyesi’nde eski ve yeni başkanlar borç yüzünden karşı karşıya geldi. MHP’li yeni başkan Okan Yanmaz, AKP’li eski başkan Cüneyt Yemenici döneminin borç listesini pankart yaptırarak ilçe girişine astırdı. 120 milyon borcu bulunan belediyenin 11.2 milyon esnafa, 2.3 milyon ise elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ’a borcu olduğu ortaya çıktı. Son sayımda nüfusu 38 bin 846 olan Düzce’de kişi başına yaklaşık 3 bin TL borç düşüyor.

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde AKP ile MHP'nin arası belediye borçları yüzünden açıldı. AKP döneminden 120 milyon liralık borç devraldığını ifade eden MHP'li başkan Okan Yanmaz hazırlattığı borç listesini pankartla ilçenin çeşitli noktalarına astırdı. Pankartlar kısa sürede tartışma yarattı. Söz konusu borç pankartında belediyenin AKP döneminden esnafa 11 milyon 252 bin 658 lira, elektrik dağıtım şirketi ŞEDAŞ'a ise 2 milyon 347 bin 580 lira borcu olduğu anlatıldı. Eski başkan Cüneyt Yemenici tartışma yaratan pankart sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Belediyedeki borç yükünün İller Bankası'ndaki geçmişten gelen vadeli borçlardan kaynaklandığını iddia etti.



KİŞİ BAŞI BORÇ 3 BİN LİRA

Yemenici açıklamasında, toplam borcun 60 milyon lirasının İller Bankası'na geçmişten gelen vadeli borçlardan kaynaklandığını ifade ederek şöyle konuştu; “Akçakoca Belediyesi hesap işleri müdürlüğüne ‘Bugün itibari ile borcu sıfırlamak için ne kadar paraya ihtiyaç var?' diye sorulsa, ‘70 milyon' diyecekler. Böyle iş olmaz, yazık. Geçmişin kredisini, geçmişin borcunu, 3-5-10-15 sene içinde bitecek borç böyle mi hesaplanır. O zaman alacakları da benim haneme yazacaksın, algıyla bir yere kadar gidilir.”

Nüfusu son sayıma göre 38 bin 846 olan Düzce'de kişi başına yaklaşık 3 bin 90 lira borç düşüyor.

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