MHP adayı isyan etti: AKP'liler bize ihanet ediyor

Atay, AKP milletvekili Mehmet Erdoğan’ın seçim sahasında MHP aleyhine çalıştığını söyledi ve bu durumun etik olmadığını, Cumhur İttifakı’na ihanet olduğunu dile getirdi. Bir ittifak sonrası seçime katıldıklarını söyleyen Atay, AKP kurmaylarının ne yapmaya çalıştıklarına anlam veremediğini ifade etti. AKP’nin bu ittifaka zarar verecek söylemlerden uzak durması gerektiğine dikkat çeken Atay, kendilerinin seçim sahasında bir kendilerine bir de Recep Tayyip Erdoğan’a oy istediklerini belirtti.







‘KEMİK OYUMUZU GERİ ALACAĞIZ’





7 Haziran’da hükümet kurma çalışmalarına katılmadıkları için halkın kendilerine tepki gösterdiğini ifade eden Atay, MHP’nin asıl oyunun o seçimlerin baz alınarak hesaplanması gerektiğini söyledi. “Kemik oyumuz 7 Haziran’da aldığımız 170.000 oy” diyen Atay, kendilerinden giden emanet oyları yeniden alacaklarını söyledi.