MGK'dan OHAL uzatılsın kararı çıktı

Beştepe'de gerçekleştirilen toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.







Toplantı sonrasında OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı alındı.





OHAL'İN UZATILMA GEREKÇESİ: HAK VE ÖZGÜRLÜKLER





50 dakika süren toplantının ardından yayınlanan bildiride bu "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.





Böylece 15 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, üçüncü defa uzatılarak 19 Temmuz 2017'ye kadar sürecek.





MGK'nın yayınladığı bildiride "anayasa değişikliği referandumunun huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden memnuniyet duyulduğu" da belirtildi.