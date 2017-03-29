MGK'dan OHAL uzatılsın kararı çıkmadı...

MGK'nın olağan toplantısı toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada OHAL'in uzatılması ile ilgili bir karar alınmıştır denilmedi. Yani OHAL kararı MGK'da alınmadı. Kanunen MGK'nın Bakanlar Kuruluna tavsiye kararı alınması gerekiyor. Ancak bundan önce yaşanan skandal akıllara farklı soru işaretleri getirdi

















DAHA ÖNCE NE YAŞANMIŞTI....





Bundan 3 ay önce OHAL uzatılırken tam bir skandal yaşanmıştı.. TBMM genel kurulunda yapılan görüşmelerde ortaya çıkan skandala göre OHAL’in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye gönderilen yazıda, Milli Güvenlik Kurulu’nun 3 Ocak tarihli toplantısında alınan tavsiye kararı sonrasında Bakanlar Kurulu tarafından 3 Ocak 2017’de kararlaştırıldığı belirtildi.

Belgeye göre, 3 Ocak 2017’de Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının yapıldığı belirtiliyor ancak Bakanlar Kurulu toplantısının 2 Ocak’ta yapıldı. Üstelik, Bakanlar Kurlu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada OHAL’in uzatılmasının gündeme gelmediği açıklandı. Aynı şekilde 3 Ocak tarihinde MGK toplantısı yapıldığına ilişkin de herhangi bir bilgi paylaşılmadı.





Ancak skandal mecliste AKP oyları ile örtüldü. Yani kanunen MGK kararı olması gerekirken OHAL MGK toplantısı olmadan uzatıldı