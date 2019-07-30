Samanyolu Haber /Gündem / MGK sonrasında 4 maddelik açıklama /30 Temmuz 2019 22:26

MGK sonrasında 4 maddelik açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında basına kapalı yapılan toplantı 6 saat 10 dakika sürdü.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında basına kapalı yapılan toplantı 6 saat 10 dakika sürdü. MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"1- Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınarak, milli birlik ve beraverliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında Kurul'a bilgi sunulmuş ve konu bütün boyutlarıyla müzakere edilmiştir.


 
PKK terör örgütüne karşı Irak'ın kuzeyinde "Pençe-1 ve Pençe-2 Harekatları"nın başarıyla yürütüldüğü, operasyon yapılan bölgeler tamammen temizlenenene kadar terörle mücadele harekatlarımızın devam edeceği önemle vurgulanmıştır.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomatımızın şehit olduğu menfur saldırı sert şekilde kınanmış, eylemin arka planının aydınlatılması ve sorumluları hakkında gereğinin yapılması hususundaki çalışmaların sonuna kadar takip edileceği kaydedilmiştir.

2- Çocukları zorla silahlandırarak terör eylemlerine alet eden PKK/PYD-YPG'nin bahse konu suçları uzun süredir işlemekte olduğu bilinmesine rağmen, bazı ülkelerce halen müttefik olarak görülerek, eğitim ve teçhizat dahil, askeri ve siyasi açıdan desteklenmesinin kabul edilemez olduğu belirtilmiştir.

PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD-YPG'nin sözde yöneticileri başta olmak üzere bazı teröristlerin kırmızı bültenden çıkartılmasının, küresel ölçekteki terörle mücadeleye ve INTERPOL'ün kuruluş gayesine büyük zarar verdiği değerlendirilmiştir.

3- Suriye sınırımız boyunca oluşan otorite boşluğunun ülkemize yönelik tehditleri artırması sebebiyle, sınır güvenliğimiz çerçevesinde, bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir "Barış Koridoru"nun inşası için gayret sarfedileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir.

4- Türkiye'nin stratejik ortaklık, savunma ve güvenlik iş birliği konusundaki hassasiyeti ve beklentileri dile getirilmiş; NATO antlaşması ile ikili anlaşmaların ruhuna uygun olarak, ülkemizin uluslararası hukuk ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde taahhütlerine ve sorumluluklarına riayet ettiği, müttefiklerimizden de aynı hassasiyetin beklendiği ifade edilmiştir. "
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