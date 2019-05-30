MGK bildirisinde 'Doğu Akdeniz' mesajı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantı 3,5 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı." denildi.

MGK Bildirisi'nde; "Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldu bittilere izin vermeyeceğinin altı çizildi. ifadeleriyer aldı. Suriye rejiminin, gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik saldırılarının Astana ruhunu zedelediği belirtildi.