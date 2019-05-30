Samanyolu Haber /Gündem / MGK bildirisinde 'Doğu Akdeniz' mesajı /30 Mayıs 2019 21:59

MGK bildirisinde 'Doğu Akdeniz' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı." denildi.

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantı 3,5 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı." denildi.
 
MGK Bildirisi'nde; "Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldu bittilere izin vermeyeceğinin altı çizildi. ifadeleriyer aldı. Suriye rejiminin, gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik saldırılarının Astana ruhunu zedelediği belirtildi.
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