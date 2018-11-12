Samanyolu Haber /Gündem / Mevsim Hazan değil!... /12 Kasım 2018 00:44

Mevsim Hazan değil!...

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin haftalık Bamteli sohbeti Herkul.org internet sitesinde yayınlandı

Mevsim Hazan değil!...

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:

* “Düşmanlar düşman tamam, ona bir şey diyemem / Can azap, cânan azap, her günkü yâran azap.”

* Mesele dipten ele alınmalıdır; zira her şeyin kaymağı kendi cinsinden olur, tabanında ne varsa tavanına da o vurur.

* “Gidecektir bu son gâileler de art arda / Kim bilir, nasıl bir lütuf var sırada?!.” 

* Cahiliyenin en karanlık çağında, bir nurdan Hâle oluştu Kamer-i Münîr’in aydınlatıcılığında; devrin Yezîd’lerine rağmen, yeni bir istikamet nesli yetişebilir O’ndan gelen o ışık tayflarıyla…

* İnanan sarsılsa da devrilmez, ümitsizliğe düşmeyin; madem hedefiniz O, öyleyse, O’na tevekkül edip doğru bildiğiniz yolda hızınızı katlayarak yürüyün!..

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