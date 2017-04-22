Samanyolu Haber /Gündem / Metruk haldeki AKM'den 58 kişi maaş alıyor /22 Nisan 2017 10:09

Metruk haldeki AKM'den 58 kişi maaş alıyor

9 yıldır kullanım dışı olan Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezinde 58 personelin maaş alıp akşama kadar boş oturduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 2008 yılında "tadilat" gerekçesiyle sanatsal faaliyetlere kapatıldı. Kaderine terk edilen AKM o tarihten bu yana camları kırık, bakımsız halde boş duruyor.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, bu boş binanın tam 58 personeli var. Biri vekaleten müdürlüğe bakan 2 müdür yardımcısı, 6 şube müdürü, 1 şef, 1 araştırma görevlisi, 1 doktor, 6 memur, 11 temizlik görevlisi, 30 güvenlik görevlisi her gün binaya gidip imza defterine kaydını düşüyor.

Ankara’daki Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı durumdaki AKM’nin bahçesinde daha önce mutfak olarak hizmet veren iki katlı binaya yerleşen personel her gün işe geliyor. Ancak gün boyunca masalarında oturmak dışında yaptıkları bir iş yok. Kültür Bakanlığı’nın birçok kurumunda personel açığı varken boş durumdaki AKM’nin personel, temizlik, güvenlik, arşiv, mali işler tahakkuk ve planlamadan sorumlu şube müdürlerine bağlı 1 şef, 1 araştırma görevlisi, 1 doktor, 6 memur kadrosu var.

Bakanlığın açtığı ihale ile 11 temizlik, 30 güvenlik personeli de AKM’de görev alıyor. Her temizlik işçisine neredeyse sadece bir oda düşüyor. Ayrıca her tarafı harabeye dönmüş AKM’de 30 güvenlik görevlisinin nereyi koruduğu da belirsiz.  
"AKŞAMA KADAR OTURUYORUZ"

AKM’nin müdürü ise resmi plakalı devletin aracını kullanıp Ataköy’deki lojmanda yaşıyor. AKM’nin etrafını kapatan paravanın üzerinde ok işareti ile yönlendirilmiş "Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü" yazılı tabela dikkat çekiyor. Okun gösterdiği yönde küçük bir kapı yer alıyor. Kapıdaki görevli müdürlüğü arayanları daha önceleri araç giriş-çıkışının sağlandığı demir bariyerli kapıya yönlendiriyor.

İsmini vermeyen bir çalışan, AKM’nin eski müdürü Bülent Bilgin döneminde şube müdürü sayısının bire indirildiğini, personelin geçici görevle bakanlığın başka birimlerine gönderildiğini, ancak Bilgin emekli olunca personelin geri çağrıldığını anlattı. Sabahtan akşama kadar boş oturduklarını, huzursuz olduklarını belirterek faydalı olabilecekleri başka birimlerde görev almaları gerektiğini ifade etti.

"58 KİŞİ MAAŞ ALIYOR"

1969 yılında hizmete giren Atatürk Kültür Merkezi’nde 1307 kişilik büyük salon, 502 kişilik konser salonu, 296 kişilik tiyatro salonu, 190 kişilik küçük sahne, 206 kişilik sinema salonu, üst katlarda büyük bir sergi salonu yer alıyordu. İstanbul Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi, Devlet Senfoni Orkestrası’nın daimi sahnesiydi. 2005 yılında depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca yıkılması gündeme getirilince 2007 yılında İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından "1. Grup Kültür Varlığı" olarak tescillendi. 2008 yılında tadilat gerekçesiyle AKM’nin sanatsal faaliyetleri durduruldu. 
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