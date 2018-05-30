Metropoll'e göre Erdoğan'a destekte son bir ayda önemli düşüş var

Ankete göre Erdoğan'ın görev onayı geçtiğimiz aya göre yüzde 3.4 düşerken, onaylamayanların onayı yüzde 3.7 artarak yüzde 47.8'e çıktı.







Buna göre Erdoğan, AKP seçmeninin yüzde 89.2'sinin onayını alırken, MHP seçmeninin ise sadece yüzde 30'unun onayını alabildi.





Diken'in aktardığına, Erdoğan'ın görev onayı 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması sonrası yüzde 67.6'ya çıkmış, bu oran 16 Nisan referandumunda yüzde 52.4 seviyesine inmişti.





KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREV ONAYI ARTTI





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev onayıysa geçtiğimiz aya göre yüzde 1.6 artarak yüzde 25 oldu.

Kılıçdaroğlu kendi partisinin seçmeninden yüzde 67.7 düzeyinde onay aldı.





HDP seçmeninden yüzde 16.5 onay alan Kılıçdaroğlu, diğer partilerden yüzde 24.5 onay aldı.