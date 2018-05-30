Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll'e göre Erdoğan'a destekte son bir ayda önemli düşüş var /30 Mayıs 2018 10:46

Metropoll'e göre Erdoğan'a destekte son bir ayda önemli düşüş var

Metropoll araştırma şirketinin 'Türkiye'nin Nabzı Mayıs'18' anketine göre, Tayyip Erdoğan'ın görev onayı yüzde 46.3'e düştü. Ankette Erdoğan'ın MHP seçmeninin sadece yüzde 30'undan onay alabildiği ortaya çıktı.

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Ankete göre Erdoğan'ın görev onayı geçtiğimiz aya göre yüzde 3.4 düşerken, onaylamayanların onayı yüzde 3.7 artarak yüzde 47.8'e çıktı.

Buna göre Erdoğan, AKP seçmeninin yüzde 89.2'sinin onayını alırken, MHP seçmeninin ise sadece yüzde 30'unun onayını alabildi.

Diken'in aktardığına, Erdoğan'ın görev onayı 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması sonrası yüzde 67.6'ya çıkmış, bu oran 16 Nisan referandumunda yüzde 52.4 seviyesine inmişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREV ONAYI ARTTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev onayıysa geçtiğimiz aya göre yüzde 1.6 artarak yüzde 25 oldu.
Kılıçdaroğlu kendi partisinin seçmeninden yüzde 67.7 düzeyinde onay aldı.

HDP seçmeninden yüzde 16.5 onay alan Kılıçdaroğlu, diğer partilerden yüzde 24.5 onay aldı.
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