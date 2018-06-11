Metropoll Başkanı Sencer: Bu grafiğe bakıp 24 Haziran seçim sonuçları bilinebilir...

Türkiye'nin en büyük problemini ekonomi olduğunu ifade edenlerin yüzdesinin 51.5'e çıktığı görülürken Sancar, bu sonuçlar üzerinden 24 Haziran seçim sonucunun okunabildiğini aktardı.





Metropoll Araştırma, 'Mayıs 2018 Türkiye'nin Nabzı' araştırmasında "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunun yanıtı arandı. Ankete katılanların yüzde 51.5'i soruya ekonomi yanıtını verirken terör diyenlerin oranı yüzde 13.4'te kaldı.







Metropoll'ün Ağustos 2007'den bu yana yaptığı araştırma sonuçlarının yer aldığı grafiğe göre de Temmuz 2016'dan bu yana en önemli sorunun ekonomi olduğunu düşünenlerin oranı düzenli biçimde artarken, terörün en önemli sorun olduğunu düşünenlerin oranı dönemsel olarak artış ve azalış eğilimi gösteriyor.



