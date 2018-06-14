Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll anketine göre her şey bıçak sırtı /14 Haziran 2018 10:08

Metropoll anketine göre her şey bıçak sırtı

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin hazırladıkları bir araştırmayı sosyal medya hesabından yayınladı.

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Buna göre Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı ve HDP'nin bulunduğu muhalefet arasında yüzde 1'lik bir fark var.

Sencar'ın sosyal medya hesabından yayınladığı ankette yer alan sonuçlar şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 46.1
Millet İttifakı: Yüzde 35.5
HDP: Yüzde 11.5
Diğer parti: 0.2
Kararsızlar: Yüzde 4.0
Protesto oy: Yüzde 1.1
Cevap yok: Yüzde 1.7

Ankete göre kararsızlar dağıtıldığında sonuç şöyle çıkıyor:

Cumhur İttifakı: Yüzde 49.4
Millet İttifakı: Yüzde 38.1
HDP: Yüzde 12.3
Diğer parti: 0.2

Sancar, ayrıca bir sosyal medya kullanıcısının "Anketörleri reddedenler sizin araştırmanızda da yüksek oranda mı?" sorusuna da "Eskiye göre daha fazla" yanıtını verdi.

'ERDOĞAN'IN EN DÜŞÜK PERFORMANSI'

Sencar, dün Yeni Asya gazetesine verdiği röportajda şunları söylemişti:

"Bugün itibarıyla İnce de Erdoğan da meydanlarda ne yapabildiğini gösterdi. Bu seçim kampanyasında Erdoğan siyasî hayatının en düşük performansını gösterdi."

Sencar, buna karşın Muharrem İnce'nin ise muhalefette ciddi bir canlanma oluşturmuş olsa da AKP seçmenlerinden oy almayı başaramadığını ifade etmişti. Sencar, "Türkiye'de seçim sonucunu etkileyecek oy potansiyeli AKP havuzundadır. Muhalefet partileri arasındaki oy kaymaları dengeyi değiştirmez. Şu anda hala iktidar ile muhalefet arsında yüzde 50-yüzde 50 dengesi korunuyor" ifadesini kullanmıştı.
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