Samanyolu Haber /Politika / Metropoll anketi açıklandı... İşte son oy durumları /13 Kasım 2018 17:28

Metropoll anketi açıklandı... İşte son oy durumları

Metropoll Araştırma Şirketi, ekim ayında yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

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AKP - MHP ittifakının rafa kaldırılması öncesi yapılan saha çalışmasında AKP’nin 24 Haziran seçimlerine göre bir miktar oy kaybettiği, CHP’nin ise oy oranını yükselttiği görüldü.

Ankette Tayyip Erdoğan'ın görevini onaylayanların oranı yüzde 2 gerileyerek, yüzde 39.8 seviyesine geldi. Vatandaşların yüzde 46.2'si ise Erdoğan'ın görevini onaylamıyor. Erdoğan en çok yüzde 82 ile AKP'den, yüzde 49 ile de MHP'den görev onayı alıyor.
Ankete göre "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusuna katılımcıların yüzde 34.1'i 'AKP' yanıtını veriyor.

AKP'yi yüzde 21.3 ile CHP, yüzde 10.3 ile MHP, yüzde 8.3 ile HDP ve yüzde 7.7 ile İYİ Parti takip ediyor.

Oranı yüzde 21.1 olarak belirlenen kararsızların dağıtılması sonrası ise tablo şöyle belirleniyor:

— AKP yüzde 41, CHP yüzde 25, MHP yüzde 12, HDP yüzde 10, İYİ Parti yüzde 9.

Anket genel seçimi kapsıyor. Yerel seçim 29 Mart 2019'da yapılacak.
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