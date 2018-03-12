Metro Turizm'de yeni sapık muavin skandalı!

Sömestr tatili için annesi ve dedesi ile Iğdır’daki akrabalarının yanına giden 4’üncü sınıf öğrencisi E.A., tatil dönüşü ailesiyle bindiği İstanbul otobüsünde muavin Cihat T.’nin istismarına maruz kaldı. Küçük kızın şikayetiyle şüpheli muavin tutuklanarak cezaevine konuldu.





Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre; 6 Şubat’ta 34 ER 1500 plakalı Metro Turizm’e ait yolcu otobüsünde yaşanan istismar olayının ardından ailenin şikayetçi olması üzerine ifadesi alınan ve evli olduğu belirlenen Cihat T., "Çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.





'AİLE ŞİKAYETİ GERİ ÇEKSİN DİYE TACİZ EDİLİYOR'





Konuyla ilgili konuşan mağdur kızın avukatları Bihter M. Mekereci ve Uğur Dündar, cinsel istismar vakalarının son zamanlarda olağanüstü şekilde artış gösterdiğini belirterek, “Bu olayda da Metro Turizm şirketinde muavin olarak çalışmakta olan 10 yaşındaki kız çocuğuna, yolculuk esnasında cinsel istismarda bulunmuş ve ifadesinde de bu durumu büyük ölçüde kabul etmiştir. Mağdurun psikolojisi, yaşanılan bu utanç verici olaydan dolayı oldukça zarar görmüş olup, bunun yanı sıra mağdurun ailesi, şüphelinin ailesi tarafından şikayetlerini geri çekmeleri için taciz edilmektedir” dedi.