Samanyolu Haber /Gündem / Metro Turizm otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı /03 Mart 2019 23:50

Metro Turizm otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı

Bayburt'ta Metro turizme ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 2'si ağır 19 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

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Van'dan Samsun'a giden Metro firmasına ait yolcu otobüsü il merkezine 6 kilometre uzaklıkta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. 

Kazada çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, 19 yolcu da yaralandı.

Yaralı yolcular, ambulanslarla Bayburt ve Gümüşhane'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılarından bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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