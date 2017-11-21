Metiner: Zarrab şaibeli, ABD'ye nota vermedik!

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab için “Birileri bizim Reza Zarrab'ı savunduğumuzu söylüyor. Zarrab'ın canı cehenneme” çıkışıyla dikkat çeken AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Reza Zarrab hakkında şaibeli şeyler var, niye tutuklanacağını bile bile Amerika’ya gitti" açıklaması yaptı.







Metiner, Amerika da tutuklandığı gün “Reza Zarrab üzerinden Türkiye’nin siyasi bir operasyona tabi tutulacağının belli olduğunu” söyledi. “Zarrab üzerinden Türkiye siyasi bir davaya kurban edilmek istendiği için ilgiliyiz” diyen Metiner, "Reza Zarrab’ın da onu yargılayan Amerikan derin devletinin de, F... ile işbirliği içinde olan Amerikan yargısının da canı cehenneme” sözlerini tekrarladı.





T24'e konuşan Metiner 27 Kasım'daki duruşma öncesinde itirafçı olduğu ve gözetim altında tutulduğuna yönelik iddialarla gündemde yerini koruyan İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab’a ilişkin sorularına şu değerlendirmeleri yaptı:





“Zarrab’la ilgili nota vermiş değiliz”





“Reza Zarrab’ın da onu yargılayan Amerikan derin devletinin de, F... ile işbirliği içinde olan Amerikan yargısının da canı cehenneme. Zarrab’la ilgili nota vermiş değiliz her Türk vatandaşının yurtdışında hakkını hukukunu korumak bizim boynumuzun borcudur. Biz sadece Sarraf’ın nerede olduğunu sormuşuz. Nerededir. İçeride midir? Dışarıda mıdır? Rıza Sarraf’la hiç ilgili değiliz. Sarraf üzerinden Türkiye siyasi bir davaya kurban edilmek istendiği için ilgiliyiz. Yoksa ambargonun delinmesi Amerika’nın bir işi olabilir. Biz Amerika’nın bir eyaleti değiliz. Amerikan bir ülkeye ambargo uyguladığında Amerika’nın talimatları doğrultusunda hareket edecek değiliz. Reza Zarrab Amerikan ambargosunu delmek için bir takım iş ve işlemler yapmışsa bu Amerika ile Reza Zarrab’ı ilgilendiren bir konudur. Bankalarımız z üzerinden yapmışsa bu bizi ilgilendiren bir konudur, Amerika’yı ilgilendiren bir konu değil ki?





Rıza Sarraf için nota vermiş değiliz. Zarrab’ın nerede olduğunu, kimler tarafından, hangi güç odakları tarafından kullanılıp kullanılmadığını merak ederiz elbette. Rıza Sarraf hakkında bir sürü şaibeli şeyler var, niye tutuklanacağını bile bile Amerika’ya gitti. Amerika da tutuklandığı gün Sarraf üzerinden nasıl bir siyasi operasyona tabii tutulacağı belliydi Türkiye’nin.





“Zarrab tutuklanacağını bile bile niye gitti”





15 Temmuz’un arkasında Amerika varsa, 17-25 Aralık tapeleri üzerinden Amerika bugün siyasi bir yargılama yapıyorsa Reza Zarrab’ın elini kolunu sallayarak Amerika’ya gitmesinde elbette tereddütlerimiz olur. Reza Zarrab’ın canı cehenneme derken bir Türk vatandaşının orada uğradığı muamelelerle bir şekilde ilgilenmeyiz demek istemedim.





“Reza Zarrab üzerinden, 17-25 Aralık ‘F...’ tapeleri üzerinden siyasi operasyon çekiliyor”





Ama Zarrab üzerinden bize siyasi bir operasyon çekiliyor bir de 17-25 Aralık F... tapeleri üzerinden siyasi bir operasyon çekiliyor buna dikkat çekmek için ‘canı cehenneme’ dedim. Zarrab’ın da canı cehenneme, Sarraf üzerinden bizi siyasi bir yargı ya tabii tutan Amerikan yargısının da Amerikan derin devletinin de Amerika’nın askeri gücü olarak ileri karakol olarak kendisini konumlandırıp bize aba altından silah gösteren NATO’nun da canı cehenneme diyorum.”