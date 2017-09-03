Metiner: Partimizde içki içen çok var

‘AKP’li Metiner Bodrum’da’: ‘Partimizde de içki içen çok var’





Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, AKP Bodrum İlçe Teşkilatı’nda Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma etkinliği gerçekleştirıldi. AKP Muğla Milletvekili Hasan Özyer ve AKP İstanbul Milletvekili Metin Metiner de bayramlaşmaya katıldı. Metiner, partililerin bayramını kutladıktan sonra yaptığı açıklamada, Atatürk’ün CHP’si ile Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin aynı olmadığını söyledi.







“ATATÜRK’ÜN CHP’SİYLE KILIÇDAROĞLU’NUN CHP’Sİ AYNI DEĞİL”





AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de, Bodrum’daki bayramlaşma etkinliğine katılan isimler arasındaydı. Metiner, “Görüyorsunuz bütün hainler bir safta. PKK, F... ve CHP. O yüzden hep şu ayrımı yapıyoruz; Atatürk’ün CHP’si ile Kılıçdaroğlu’nun CHP’si aynı değil. Öcalan’ın posteri ile, terörist başının posteri ile Atatürk’ün posterini yan yana asan Kılıçdaroğu’nun CHP’si ve Atatürk’ün CHP’si aynı değil. CHP’li vatandaşlarımız da CHP’nin nereye götürüldüğünü artık görsünler. AK Parti onların da partisi. Safımızda herkese yer var. Devletimizin ve milletimizin değerleriyle çelişmeyen, bu ülkeye ihanet içinde olmayan herkese AK Parti’nin saflarında yer var” dedi.





AYRIŞTIRAN BİZ DEĞİL, ONLAR





Metiner, ayrıştıran bir siyasetin mensupları olmadıklarını belirterek, “Bu ülkede ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ diye bir söz vardır ya, kendileri kutuplaştırıyor, çatıştırıyor, ayrıştırıyorlar. Hatta sizi düşman ilan ederler, imha edilmesi gereken düşman gibi bakarlar. Şu Bodrum’un sokaklarında dolaştığımızda bile tuhaf tuhaf dönüp bakarlar. Sanki bu sokaklarda, caddelerde bir tek onların dolaşma özgürlüğü vardır. Dün akşam çoluk çocuğumuzla birlikte yemek yiyoruz. Yan masadakiler tanıyınca tuhaf tuhaf böyle. Hiçbir zaman kimseye tuhaf tuhaf bakmadık ya. Yani çarşafınızla da dolaşsanız, başörtünüzle dolaşsanız yani tuhaf tuhaf bakıyorlar. Partimizin içinde de çok sayıda içki içen vardır. Çok meraklılar ya. Yasaklasak kendi mensuplarımıza yasaklarız. AK Parti’nin içinde başı açık var, içki içen var, namaz kılmayan var, biz bir kitle partisiyiz” dedi.





“BİR ATATÜRK GİDER BİN ATATÜRK GELİR”





Konuşmasında CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunan Metiner, “CHP’nin İstanbul Milletvekili bir tweet atmış. Adı lazım değil, gerçekten müptezel bir herif. Ama milletvekili makamına duyduğumuz saygıdan dolayı gene kendisini muhatap alıyoruz, almak zorunda kalıyoruz. Atatürk olmasaydı diye başlayan bir cümle kuruyor. ‘Anneniz belli olurdu ama babanız belli olmazdı’. Bu nasıl bir saygısızlık. Böyle şeyler yazılır mı? Böyle şeyler konuşulur mu? Sen annemizin namusuna, iffetine nasıl laf edersin ya. Bu millet hiçbir zaman esaret altına girmemiş ki. Ama adamın mantığı şu yani, Atatürk olmasaydı, yani CHP olmasaydı, siz esir olurdunuz, köle olurdunuz. Bu millet bünyesinden öyle Atatürkler çıkartır ki, öyle Erdoğanlar çıkartır ki bir Atatürk gider bin Atatürk gelir. Bir Erdoğan gider, bin Erdoğan gelir. Atatürk olmasaydı CHP olmasaydı diye millete diyet çıkartılır mı?” dedi.



