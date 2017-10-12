Metin Topuz'un avukatı ile görüşmesine izin çıktı

Türkiye tutuklu ABD konsolosluğu çalışanı Metin Topuz ile ilgili ilk geri adımını attı. Daha önce Avukatı , ailesi ve konsolosluk yetkilileri ile görüşülmesine izin verilmeyen Topuz için ilk adımı Hükümet sözcüsü atmıştı. Görüşmek için bir talep olmadığını söyleyen Bozdağ bu konuda esnek olabileceklerini söyledi. Bu açıklamaların ardından ilk geri adım resmen atıldı. ABD ile vize krizine neden olan ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz yarın avukatı ile görüşmesine izin çıktı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un yarın avukatıyla görüşeceğini açıkladı.





ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutuklanması üzerine vize krizi başlamıştı.



