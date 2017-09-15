Samanyolu Haber /Gündem / Metin Günday: Azledildim, sağ ve de var olsunlar /15 Eylül 2017 22:43

Metin Günday: Azledildim, sağ ve de var olsunlar

Prof. Dr. Metin Günday, doktora jürisi üyeliğinden çıkarıldı. Ayrıca Günday'ın bütün tez danışmanlıklarına son verildi.

SHABER3.COM

Prof. Dr. Metin Günday, doktora jürisindeki görevinden alındı. Günday, bütün tez danışmanlıkları ve doktora yeterlik komitesi üyeliklerinin kaldırıldığını belirtti.

Prof. Dr. Metin Günday, Twitter hesabından açıklama yaptı. Günday, “Ankara Üniversite’nin 39 yıllık bir öğretim üyesine reva gördüğü uygulamaları sürüyor. Bugün de bir doktora tezi jüri üyeliğinden azledildim… İlâveten: Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki tüm tez danışmanlıklarım/doktora yeterlik komitesi üyeliklerim kaldırıldı. Sağ ve de var olsunlar!” paylaşımıyla kararı duyurdu.

Günday’ın, Kamu Hukuku doktora programında verdiği İdari Yargı dersi de kaldırılmıştı.


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