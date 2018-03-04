Samanyolu Haber /Gündem / Metin Akpınar davaları kaybetti... /04 Mart 2018 10:37

Metin Akpınar davaları kaybetti...

Metin Akpınar, kadrosunda bulunduğu ve Türk sinemasının kült yapımları arasına giren filmlerinin telif haklarıyla ilgili hukuki mücadele veriyor.

SHABER3.COM

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Metin Akpınar; ‘Salak Milyoner’, ‘Köyden İndim Şehire’ ve ‘Mavi Boncuk’ gibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV’ye iki ayrı telif davası açtı. 6 filmiyle ilgili Kanal 7’ye açılan dava “Oyuncunun herhangi bir hakkı yok” denerek reddedildi. İstanbul Adalet Sarayı’nda 5 filmi için Star TV’ye açtığı dava ise sürüyor.

“ESERLERİN KORUMA SÜRESİ GEÇMİŞ”

76 yaşındaki sanatçı, kanalın filmleri kendisinden izin alınmadan yayımladığını savundu ve kanaldan telif istedi. Davalı kanal, cevap dilekçesinde “Filmler, 1972-1974 yapımı. Eserlerin koruma süresi geçmiş ve 20 yıl sonra alenileşmiştir. Davanın reddini isteriz” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Metin Akpınar davaları kaybetti... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:30:27