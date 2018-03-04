Metin Akpınar davaları kaybetti...

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Metin Akpınar; ‘Salak Milyoner’, ‘Köyden İndim Şehire’ ve ‘Mavi Boncuk’ gibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV’ye iki ayrı telif davası açtı. 6 filmiyle ilgili Kanal 7’ye açılan dava “Oyuncunun herhangi bir hakkı yok” denerek reddedildi. İstanbul Adalet Sarayı’nda 5 filmi için Star TV’ye açtığı dava ise sürüyor.



“ESERLERİN KORUMA SÜRESİ GEÇMİŞ”



76 yaşındaki sanatçı, kanalın filmleri kendisinden izin alınmadan yayımladığını savundu ve kanaldan telif istedi. Davalı kanal, cevap dilekçesinde “Filmler, 1972-1974 yapımı. Eserlerin koruma süresi geçmiş ve 20 yıl sonra alenileşmiştir. Davanın reddini isteriz” ifadelerini kullandı.