Metin Akpınar da adli kontrol hükümlerine itiraz etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, Halk TV’de Uğur Dündar’ın programında yaptıkları açıklamalarından dolayı, "Sanatçı müsvettesi" diyerek tepki gösterdiği ve ardından Müjdat Gezen ile hakklarında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar, aleyhine konulan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.





Soruşturma kapsamında müvekkili Metin Akpınar hakkında adli kontrol hükümleri u