Samanyolu Haber /Gündem / Metin Akpınar da adli kontrol hükümlerine itiraz etti /31 Aralık 2018 13:25

Metin Akpınar da adli kontrol hükümlerine itiraz etti

Müjdat Gezen'den sonra Metin Akpınar' da aleyhindeki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, Halk TV’de Uğur Dündar’ın programında yaptıkları açıklamalarından dolayı, "Sanatçı müsvettesi" diyerek tepki gösterdiği ve ardından Müjdat Gezen ile hakklarında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar, aleyhine konulan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.

Soruşturma kapsamında müvekkili Metin Akpınar hakkında adli kontrol hükümleri u

Soruşturma kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve pazar günleri karakola giderek imza vermesi yönünde adli kontrol hükümleri uygulanan Müjdat Gezen de itiraz etmişti. Geçen cuma günü mahkemeye başvuran Gezen'in Avukatı Celal Ülgen, müvekkili aleyhindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istemişti.
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