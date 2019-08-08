Meteoroloji'den bayram için hava durumu uyarısı

Bu hafta kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarının, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.





Bayram boyunca hava sıcaklıklarının Ankara’da 32-35, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Trabzon’da 26-28, Samsun’da 28-30, Erzurum’da 29-32, Bursa ve Adana’da 35-37, Antalya’da 37-40, Diyarbakır’da 39-42 ve Aydın’da 40-43 dereceler arasında gerçekleşeceği öngörülüyor.



