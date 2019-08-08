Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji'den bayram için hava durumu uyarısı /08 Ağustos 2019 20:44

Meteoroloji'den bayram için hava durumu uyarısı

Kurban Bayramı boyunca sıcak hava etkili olacak. Karadeniz'de hafif yağış var.Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Meteoroloji Genel Genel Müdürlüğü ‘Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu’nu açıklandı. Arefe günü Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde, bayramın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak dışında bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

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 Bu hafta kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarının, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bayram boyunca hava sıcaklıklarının Ankara’da 32-35, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Trabzon’da 26-28, Samsun’da 28-30, Erzurum’da 29-32, Bursa ve Adana’da 35-37, Antalya’da 37-40, Diyarbakır’da 39-42 ve Aydın’da 40-43 dereceler arasında gerçekleşeceği öngörülüyor. 

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