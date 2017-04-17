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Meteoroloji İstanbul için uyardı
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Meteoroloji İstanbul için uyardı
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17 Nisan 2017 12:15
Meteoroloji İstanbul için uyardı
Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı geldi.
Açıklamada '' İstanbul'da bugün öğle saatlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor'' denildi.
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