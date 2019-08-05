Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Sakarya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile sabah ilk saatlerde Mersin, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.







BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA

Parçalı bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.





BALIKESİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu





BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu





İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu





KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu





EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.





A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık





İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık





MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, sabah ilk saatlerde Mersin çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu





ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu





HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu





ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu





İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu





ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 22°C

Parçalı bulutlu





DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı





SİNOP °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı





ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.





AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu





BAYBURT °C, 26°C

Parçalı bulutlu





SAMSUN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı





TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu





KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu





MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık





VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık