Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ’ın doğu ilçeleri ile İstanbul’un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.







KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI





Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ’ın doğu ilçeleri ile İstanbul’un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.





BALIKESİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BURSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.





A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık





DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık





İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık





MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu





AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu





ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık





HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık





ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu





İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu





ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu





ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu





SİVAS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı





DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı





SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı





ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu





BAYBURT °C, 29°C

Parçalı bulutlu





SAMSUN °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı





TRABZON °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu





KARS °C, 31°C

Parçalı bulutlu





MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık





VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık