Samanyolu Haber /Gündem / Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti /16 Aralık 2017 11:40

Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti. Yavuz Yılmaz'ın intihar ettiğinden şüphe ediliyor.Beykoz Konakları'ndaki evinde silahla vurulmuş halde bulunan 38 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ın intihar ettiğinden şüphe ediliyor. Haberi ABD'de alan Mesut Yılmaz acilen Türkiye'ye dönmek üzere harekete geçti.

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Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Beykoz'daki evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın silahla vurulmuş halde bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın ihtihar ettiği öne sürülüyor. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.



Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş isimli bir şirketleri vardı. İki kardeş bir ara İstanbul'daki üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.

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