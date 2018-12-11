Samanyolu Haber /Dünya / Messi 15 milyon dolara özel uçak aldı /11 Aralık 2018 02:19

Messi 15 milyon dolara özel uçak aldı

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi özel uçak sahibi oldu.

SHABER3.COM

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu Messi, ailesinin yanına daha rahat gidebilmek için 15 milyon dolar değerinde özel uçak satın aldı.

2004 model Gulfstream V uçağında, 8 yatağa dönüşebilen 16 koltuk, iki mutfak ve biri duş kabinli iki tuvalet bulunuyor.

Messi'nin isteği üzerine uçakta bazı değişiklikler yapıldı. Uçağın arka kısmında yıldız futbolcunun forma numarası olan 10 yazısı yer alıyor. Ayrıca biniş merdivenlerinin basamaklarına, ailesinin her bir üyesinin adı (Leo, Antonella, Thiago, Ciro ve Mateo) yazıldı.

Jetin geçtiğimiz Cuma günü Buenos Aires'e geldiği bildirilirken Messi'nin yeni lüks ulaşım araçlarını barındırmak için San Fernando kasabasında bir hangar inşa edilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Messi 15 milyon dolara özel uçak aldı Sonraki Haber >>

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

Polisin göstericiyi vurma anı!

Polisin göstericiyi vurma anı!

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Fransa'da Apple mağazasını talan ettiler

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Konya'da üretilen ilk insansı robot kontrolden çıkıp sahneden düştü

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek

Sarı yelekli Türk'ten TRT'ye: Tayyip de gidecek Macron da gidecek

Mars'taki rüzgar sesi ilk kez kaydedildi

Mars'taki rüzgar sesi ilk kez kaydedildi

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Hem biber gazı sıktırdı hem de bir şey olmaz dedi

Fransa'yı karıştıran görüntüler

Fransa'yı karıştıran görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:04:24