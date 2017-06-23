Samanyolu Haber /Gündem / Mescid-i Haram’da terörist saldırısı son anda engellendi /23 Haziran 2017 23:43

Mescid-i Haram’da terörist saldırısı son anda engellendi

Arabiya TV, Suudi güvenlik güçlerinin Mekke'ye düzenlenecek bir terör saldırısının engellendiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Reuters haber ajansı, son dakika olarak duyurduğu haberde Mekke’deki Mescid-i Haram’da düzenlenecek bir terörist saldırısının engellendiği açıklandı.

Arabiya TV’ye dayandırılan haberde Suudi güvenlik güçlerinin Mekke’deki saldırıyı önceden engellediği belirtildi. Devlet televizyonu Al-Ekhbariya ve Al Arabiya TV’ye dayandırılan haberde güvenlik güçlerinin Mekke’deki iki, Cidde’deki bir terör grubunu etkisiz hale getirdiği belirtildi. Yetkililer, saldırganların camideki ziyaretçileri hedeflediğini söyledi.
Sabah saatlerinde Al Arabiya TV, güvenlik güçlerinin “arananlar listesi”nde olan bir adamın vurularak öldürüldüğünü ifade ederken, bazı kişilerin de gözaltına alındığını açıkladı. Silahlı saldırganın terörizmden arandığı ve güvenlik güçleriyle çatıştığı kaydedilmişti.
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