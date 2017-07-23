Mescid-i Aksa'da İsrail müdahalesi: 57 yaralı

Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak içeri girmeyi reddeden ve namaz kılmak için Aslanlı Kapı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinlilere İsrail güçleri plastik mermi, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.





Sputnik'te yer alan habere göre, Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail polisinin Kudüs genelinde yaptığı müdahalelerde 57 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralanmaların çoğunun plastik mermiden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, 12 yaralının hastaneye sevk edildiği, diğerlerine olay yerinde müdahale edildiği bildirildi.





Öte yandan Kudüs'ün bazı mahallerinde İsrail polisiyle Filistinli gençler arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor.





İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da 3 Filistinliyi öldürmüş, çıkan çatışmada 2 İsrail polisi de ölmüştü. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.