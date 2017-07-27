Mescid-i Aksa’da kriz aşılıyor mu?

Son dönemde gerginliğin hızla arttığı Kudüs’te yeni bir gelişme yaşandı. İsrail yönetiminin metal detektörlerini kaldırmasının ardından bölgede yaşayan Müslümanlardan bir açıklama geldi.



Çatışmaların yaşandığı Mescid-i Aksa hakkında açıklamalarda bulunan Kudüs’ün müftüsü, “Mescid-i Aksa’ya ibadet için geri dönüyoruz” açıklamasını yaptı.





Vakfın Başkanı Abdülazim Salhab, “Teknik raporlar bize İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya yerleştirdiği engellerin kaldırıldığını gösteriyor” dedi.





Tel-Aviv yönetimi, geçtiğimiz haftalarda tansiyonun yükseldiği Mescid-i Aksa’da ölümlü çatışmaların yaşanmasının ardından önce metal detektörü yerleştirmiş, daha sonra da bazı noktaları kamerayla izlemeye başlamış ve güvenlik güçlerinin sayısını artırmıştı.





Daha sonra İsrailli yetkililer gelen tepkiler üzerine metal detektörlerini kaldırmış fakat yaklaşık 99 milyon TL’lik akıllı kamera ve izleme sistemi yerleştirileceğini açıklamıştı. İsrail, dün gece de bütün güvenlik önlemlerini kaldırdı.