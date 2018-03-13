Samanyolu Haber /Gündem / MESAM'da AKP'nin atadığı başkan belli oldu... /13 Mart 2018 17:54

MESAM'da AKP'nin atadığı başkan belli oldu...

Coşkun Sabah, kayyım olarak atanan yönetimin ilk toplantısında MESAM'da başkanlık görevine getirildi.

SHABER3.COM

MESAM’de Kültür Bakanlığı tarafından kayyım olarak görevlendirilen 7 kişi arasından başkanlığa Coşkun Sabah seçildi. Sabah diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan ilk oylamada bu göreve getirildi. Başkanlık görevini kabul eden Coşkun Sabah, “Üç ay içerisinde seçime gideceğiz. Bizim amacımız MESAM’ı seçime sağlıklı ve huzurlu bir şekilde götürmek” dedi. Kayyum tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyerek istifa eden Yavuz Bingöl’ün yerine ise Vedat Çetinkaya’nın getirildiği söylendi.
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