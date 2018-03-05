MESAM'a kayyım atandı... Arif Sağ gitti, Yavuz Bingöl geldi

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) Kültür Bakanlığı tarafından kayyım atandı. Başkanlığını Arif Sağ'ın yürüttüğü yönetime Bakanlık tarafından el çektirilirken Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atandı. Yedek üyeler ise Vedat Çetinkaya, Celal Yarıcı, Osman İşmen, Yücel Arzen, Ali Kocatepe, İclal Aydın ve Selahattin Akarsu olarak belirlendi.







Mevcut yönetim yerine getirilen üyeler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığı ile tanınan Yavuz Bingöl'ün de olması ise sanat camiası tarafından tepkiyle karşılandı. Kendisine yöneltilen "yandaş" eleştirilerine "Yandaş değilim, ben uyumlu bir insanım" ifadesiyle tepki gösteren Bingöl, son olarak 26 Şubat’ta Erdoğan için düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasına katılan sanatçılar arasında yer almıştı.





Kurumun başkanlık görevini üstlenen Orhan Gencebay'dan, istifasının ardından birlik yönetimini hedef alan açıklamalar gelmiş ve bu açıklamalar ardından da Başkan Yardımcısı Cahit Berkay "Kültür Bakanlığı’nı aradık ve gelin bizi inceleyin, dedik. Geçen hafta 3 müfettiş geldi ve incelemelerini yapıyorlar" demişti" demişti.





Yönetimden kayyım atanmasına tepki





Kültür Bakanlığı tarafından MESAM'a kayyum atanmasına, mevcut yönetimin üyeleri yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Arif Sağ, Cahit Berkay, Metin Karataş, Ali Haydar Timisi, Ali Rıza Binboğa, Celal Ulusu, Ahmet Can Akyol, Ali Rıza Erdoğan ve Elif Nun İçelli'nin imzalarıyla yapılan açıklamada kararın hukuk dışı bir yaptırım olduğu vurgulanırken, "Kendi yazılı talebimiz doğrultusunda MESAM’da yapılan inceleme ve teftiş sonuçlanmadan, ne gibi olumsuz bir tespit yapıldığına dair herhangi bir bilgi verilmeksizin, mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilerek yerine geçici bir yönetim kurulu atanması ve olağan genel kurulumuzun ileri bir tarihe ertelenmesi, öncelikli olarak anayasal savunma hakkımızı engelleyen hukuk dışı bir yaptırımdır" ifadeleri yer aldı.





Açıklamada, kayyım atamasında uygulanan usulün, MESAM’ın bağlı bulunduğu 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuata tamamen aykırı olduğu belirtilirken görevden el çektirmenin ve geçici yönetim atanmasına dair idari işlemin de tamamen yasal mevzuata aykırı olduğu hatırlatıldı.





"Maddi zarar da beraberinde gelecek"





MESAM yönetiminin belirlendiği genel kurul, 2 yılda bir mart ayının sonuna kadar yapılması gerekirken, yapılan açıklamada bu mecburiyetin bu şekilde ertelenmesinin MESAM’a maddi ve manevi açıdan telafisi mümkün olmayan bir şekilde zarara uğratacağı şu cümlelerle aktarıldı: "9000'in üzerinde üyesi bulunan ve genel kurulun yapılacağı salon, konaklama ve diğer alanlarla ilgili hizmet alımları gerçekleştirilerek tüm yasal süreci tamamlanmış olan bu genel kurulun sadece başka bir tarihe ertelenmesi bile kurumumuza 500.000 TL’nin üzerinde bir maddi yük getirecektir"





Bakanlığın kararı:





TÜRKIYE MUSİKİ ESERI SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİNE

Birliğinizin idari ve mali işlemlerinin denetlenmesi, bir önceki teftişte sunulan tekliflerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti ve bazı üyeler tarafından ileri sürülen iddialarla ilgili gerçekleştirilen incelemeler neticesinde yapılan tespitlere dayanılarak alınan 05.03.2018 tarihli ve 179431 sayılı Bakanlık Makamının Olurları kapsamında Birliğiniz üyelerinin daha fazla zarar görmemesinin bakımından;

-Birliğinizde 3 üç) ay içerisinde olağanüstü genel kurul yapılması,

- Olağanüstü genel kurul yapılıncaya kadar mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilmesine ve yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah’ın asıl üye olarak: Vedat Çetinkaya, Celal Yancı, Osman İşmen, Yücel Ama, Alı Kocatepe, İclal Aydın ve Selahattin Akarsu'nun ise yedek üye olarak atanması

-Mart ayı içerisinde yapılacağı bildirilen olağan genel kurulun, olağanüstü genel kurul süreci göz önünde bulundurularak ertelenmesi, hususları uygun görülmüş olup gereğinin ivedilikle yerine getirilerek tarafımıza bilgi verilmesini önemle rica ederim.