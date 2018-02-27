Mersin'deki gözaltı zulmüyle ilgili herkes susuyor

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile İçişleri Bakanı’nın açıklama yapmaktan kaçındığı iddialarla ilgili belirsizlik devam ediyor.





Gazeteci Ayşe Hür kişisel sosyal medya hesabından kaygısını ‘Günlerdir bu iddia sosyal medyada paylaşılıyor” diyerek, “İç İşleri Bakanı, Mersin Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yapmıyor mu? Milletvekilleri, insan hakları örgütleri ilgilenmiyor mu konuyla? Her gün okuyorum, gerçek mi, değil mi bilemiyorum, ama “ya gerçekse?” sorusu da çıkmıyor kafamdan” sözleriyle dile getirdi.

İnsan hakları aktivisti ve yazar Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım’ı da etiketleyerek, “Mersin Emniyet Müdürlüğü hakkında çok ciddi iddialar var. Araştıran var mı? Kimse cevaplamayacak mı bu iddiaları Başbakan?” diye sordu. Gergerlioğlu ayrıca, “Mersin… Hülya Yassıkaya’nın avukatına Emniyet’ten tutanakla “avukat istemiyor” denmiş. Avukat imzalamayıp, noter tasdiki isteyince noterin girişine de izin vermemişler. Yeni Türkiye böyle bir şey, müdafii hakkın bile gasp ediliyor..!” paylaşımı ile de yapılan işkence iddialarını kamuoyuna duyurdu.





Yakınlarının sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgilere göre 6 gün önce Mersin KOM Şube Müdürlüğü polisleri tarafından yapılan operasyonda liseli kız öğrenciler, üniversite öğrencileri ve çok sayıda kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2 aylık bebeği olan bir kadının da olduğu belirtildi. Gözaltı gerekçesinin ise KHK mağdurları ve tutuklu yakınlarına yardım için evde satılmak üzere hazırlanan yiyecekler olduğu ifade edildi.

