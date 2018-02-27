Mersin'deki gözaltı zulmüyle ilgili herkes susuyor

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile İçişleri Bakanı’nın açıklama yapmaktan kaçındığı iddialarla ilgili belirsizlik devam ediyor.
Gazeteci Ayşe Hür kişisel sosyal medya hesabından kaygısını ‘Günlerdir bu iddia sosyal medyada paylaşılıyor” diyerek, “İç İşleri Bakanı, Mersin Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yapmıyor mu? Milletvekilleri, insan hakları örgütleri ilgilenmiyor mu konuyla? Her gün okuyorum, gerçek mi, değil mi bilemiyorum, ama “ya gerçekse?” sorusu da çıkmıyor kafamdan” sözleriyle dile getirdi.
İnsan hakları aktivisti ve yazar Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım’ı da etiketleyerek, “Mersin Emniyet Müdürlüğü hakkında çok ciddi iddialar var. Araştıran var mı? Kimse cevaplamayacak mı bu iddiaları Başbakan?” diye sordu. Gergerlioğlu ayrıca, “Mersin… Hülya Yassıkaya’nın avukatına Emniyet’ten tutanakla “avukat istemiyor” denmiş. Avukat imzalamayıp, noter tasdiki isteyince noterin girişine de izin vermemişler. Yeni Türkiye böyle bir şey, müdafii hakkın bile gasp ediliyor..!” paylaşımı ile de yapılan işkence iddialarını kamuoyuna duyurdu.
Yakınlarının sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgilere göre 6 gün önce Mersin KOM Şube Müdürlüğü polisleri tarafından yapılan operasyonda liseli kız öğrenciler, üniversite öğrencileri ve çok sayıda kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2 aylık bebeği olan bir kadının da olduğu belirtildi. Gözaltı gerekçesinin ise KHK mağdurları ve tutuklu yakınlarına yardım için evde satılmak üzere hazırlanan yiyecekler olduğu ifade edildi.
İçlerinden 15 yaşındaki liseli kız öğrencinin, “Beni gerekirse hapse atın fakat burada tek başıma bırakmayın” diyerek sesini duyurmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında. Gözaltına alınanların avukatları ile görüşmeleri engellenirken, gözaltında tutulan Hülya Yassıkaya’nın avukatına vekalet vermesi için Emniyet Müdürlüğü’ne gelen noter görevlisinin içeri girmesine izin verilmedi.
İddialar arasında gözaltındaki işkenceye tanık olan avukatın emniyet müdürlüğü çıkışında fenalık geçirerek bayıldığı da bulunuyor.
Gözaltında tutulan öğrencilerin ve kadınların yakınları, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve STK temsilcileri Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen işkence iddiaları ile ilgili Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ercan ve Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama bekliyor.
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