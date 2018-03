Mersin'de kadınlara günler süren işkence sonrası 43 tutuklama

Operasyon gerekçesi ise KHK mağdurları ve tutuklu yakınlarına yardım için evde satılmak üzere hazırlanan yiyecekler olduğu ifade edildi.





Tutuklama gerekçelerinde biri de Hülya Y. isimli bir bayanın telefonunda olduğu idda edilen ve Fethullah Gülen’in her zaman sohbetlerinde söylediği bir cümle gösterildi. İddiaya göre, Gülen’in video kaydındaki mesajda söylediği ve maneviyatın yükseltilmesi için kullanılan “sürekli bir ‘metafizik gerilim’ halinde bulunulması” sözlerinin, sözde her an eylem ve suikastlara hazır olunması talimatı olduğu öne sürüldü.





Günlerce işkence yapıldı





20 Şubat’ta çoğu ev hanımı ve lise ile üniversite öğrencilerine yapılan hukuksuz operasyon sonrası gözaltına alınan 97 kişiye Mersin Emniyet’in de işkence yapıldığı gündeme gelmişti. Mersin KOM Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 liseli kız öğrenci, 20 üniversite öğrencisi olmak üzere aralarında çok sayıda kadın günlerce baskı altında tutuldu.





İçlerinden 15 yaşındaki liseli kız öğrencinin, “Beni gerekirse hapse atın fakat burada tek başıma bırakmayın” diyerek sesini duyurmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında. Gözaltına alınanların avukatları ile görüşmeleri engellenirken, gözaltında tutulan Hülya Yassıkaya’nın avukatına vekalet vermesi için Emniyet Müdürlüğü’ne gelen noter görevlisinin içeri girmesine izin verilmedi.





Gözaltı sırasında bayanların başörtüleri alınmıştı. Ayrıca 24 saat erkek polisler tarafından gözetlenmişti.





İddialar arasında gözaltındaki işkenceye tanık olan avukatın emniyet müdürlüğü çıkışında fenalık geçirerek bayıldığı da bulunuyor.