Samanyolu Haber /Gündem / Mersin'de kadınlara günler süren işkence sonrası 43 tutuklama /06 Mart 2018 22:15

Mersin'de kadınlara günler süren işkence sonrası 43 tutuklama

15 Temmuz sonrası Cemaat’e yönelik hukuksuz operasyonlar ve tutuklamalar devam ediyor. Mersin’de çoğu kadın ile lise ve üniversite öğrencisi 97 kişiye 20 Şubat’ta yapılan hukuksuz operasyonlar sonucunda 43 kişi tutuklandı.

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Operasyon gerekçesi ise KHK mağdurları ve tutuklu yakınlarına yardım için evde satılmak üzere hazırlanan yiyecekler olduğu ifade edildi.

Tutuklama gerekçelerinde biri de Hülya Y. isimli bir bayanın telefonunda olduğu idda edilen ve Fethullah Gülen’in her zaman sohbetlerinde söylediği bir cümle gösterildi. İddiaya göre, Gülen’in video kaydındaki mesajda söylediği ve maneviyatın yükseltilmesi için kullanılan “sürekli bir ‘metafizik gerilim’ halinde bulunulması” sözlerinin, sözde her an eylem ve suikastlara hazır olunması talimatı olduğu öne sürüldü.
 
Günlerce işkence yapıldı

20 Şubat’ta çoğu ev hanımı ve lise ile üniversite öğrencilerine yapılan hukuksuz operasyon sonrası gözaltına alınan 97 kişiye Mersin Emniyet’in de işkence yapıldığı gündeme gelmişti. Mersin KOM Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 liseli kız öğrenci, 20 üniversite öğrencisi olmak üzere aralarında çok sayıda kadın günlerce baskı altında tutuldu.

İçlerinden 15 yaşındaki liseli kız öğrencinin, “Beni gerekirse hapse atın fakat burada tek başıma bırakmayın” diyerek sesini duyurmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında. Gözaltına alınanların avukatları ile görüşmeleri engellenirken, gözaltında tutulan Hülya Yassıkaya’nın avukatına vekalet vermesi için Emniyet Müdürlüğü’ne gelen noter görevlisinin içeri girmesine izin verilmedi.

Gözaltı sırasında bayanların başörtüleri alınmıştı. Ayrıca 24 saat erkek polisler tarafından gözetlenmişti.

İddialar arasında gözaltındaki işkenceye tanık olan avukatın emniyet müdürlüğü çıkışında fenalık geçirerek bayıldığı da bulunuyor.

 
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