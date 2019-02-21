Samanyolu Haber /Gündem / Mersin'de 5 katlı bina çöktü /21 Şubat 2019 11:45

Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Mersin'de merkez Toroslar ilçesi Mevlana mahallesinde her katta tek daire olan 5 katlı bina çöktü.

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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü.
Alınan bilgiye göre, Mevlana mahallesindeki 5 katlı binada oturanlar akşam saatlerinde kolonlardan sesler gelmesi üzerine binayı boşaltıp, akrabalarının yanına gitti.
Boşaltılan bina ise sabah saatlerinde çöktü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri her ihtimale karşın enkazda arama kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan aramalarda şu ana kadar bina altında kalanın olmadığı belirlendi. Bu arada binanın sadece birinci ve ikinci katının kullanıldığı öğrenildi.
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