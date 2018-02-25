Mersin Emniyeti'nde 80 kadın gözaltında, masumlara işkence yapılıyor

Sosyal medyada duyurulan iddialara göre Mersin KOM Şube Müdürlüğü polisleri tarafından 3 gün önce yapılan operasyonda 5 liseli kız öğrenci, 20 üniversite öğrencisi olmak üzere aralarında çok sayıda kadının bulunduğu 80 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlar arasında 2 aylık bir bebeği olan anne de bulunuyor. Anne ve bebeği tam 4 gündür gözaltında tutuluyor.







Kadınların mağdur aileler için evde yiyecek hazırlayarak sattıkları için gözaltına alındığı belirtiliyor.





İşkence iddialarını araştıran ve bunları kamuoyuyla paylaşan “Türkiye’de İşkence” isimli Twitter hesabından konuya ilişkin şu tweetler atıldı;





1) Aralarında yaklaşık (20) kadar lise ve üniversiteli kız öğrencilerin de bulunduğu toplam (80) kişiye Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde işkence yapılıyor!





2) Mersin KOM Şube Müdürlüğü polisleri tarafından (3) gün önce yapılan operasyonda (5) liseli kız öğrenci, (20) üniversite öğrencisi olmak üzere aralarında çok sayıda kadının bulunduğu (80) kişi gözaltına alındı.





3) Gözaltına alınan kadınlar arasında (2) aylık bir bebeği olan anne de bulunuyor. Anne ve bebeği tam (4) gündür gözaltında tutuluyor!





4) Gözaltına alınan liseli kız öğrencilerden biri (15) yaşında olduğu için tek başına Çocuk Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutuluyor.





5) (15) yaşındaki liseli kız öğrenci, “Beni gerekirse hapse atın fakat burada tek başıma bırakmayın” diyerek sesini duyurmaya çalışıyor!





6) Gözaltına alınanların, avukatları ile görüşmeleri engelleniyor. Gözaltındaki HÜLYA YASSIKAYA’nın avukatına vekalet vermesi için Emniyet Müdürlüğü’ne gelen noter görevlisinin içeri girmesine izin verilmedi.





7) Gözaltındaki bir şahsa yapılan işkenceye tanık olan avukat, emniyet müdürlüğü çıkışında fenalık geçirerek bayıldı.





8) Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde erkek, kadın, çocuk ayırt etmeden İŞKENCE yapan polislere ve işkenceye göz yuman sorumlulara uyarıda bulunalım: “İŞKENCE SUÇUNDA ZAMAN AŞIMI YOKTUR! YARGILANACAKSINIZ”





9) “Üzerinden (25) yıl geçmesine rağmen işlediği işkence suçlarından dolayı (13) yıl boyunca yargılanarak (20) yıl hapis cezası alan ve cezayı öğrenmesiyle birlikte zehir içerek intihar eden HIRVAT asıllı komutan gibi YARGILANACAKSINIZ!”





10) Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen işkence suçlarının sorumluları:





– ALİ İHSAN SU (Mersin Valisi)

– MUSTAFA ERCAN (Mersin Cumhuriyet Başsavcısı)

– MEHMET ŞAHNE (Mersin İl Emniyet Müdürü)