Samanyolu Haber /Politika / Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti /20 Kasım 2018 12:14

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 50 yıldır içinde yer aldığı MHP’den istifa ettiğini duyurdu. Kocamaz, ekip arkadaşlarına da "Zor bir süreç. Sakin olalım, tahriklere kapılmayalım" uyarısını yaptı.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 50 yıldır içinde yer aldığı MHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Düzenlediği basın toplantısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair açıklamalarda bulunan Kocamaz, "Daha önce partiden gönderilmeye zorlanan birçok kişiden sonra sıranın bize geldiğini, bu tür anlayışlarla daha fazla yol yürüyemeyeceğimi gördüğüm ve bize güvenenlerin bugüne kadar gönül ve yol arkadaşlığı yapan arkadaşlarımızın Mersin adına taleplerini yerine getirmesi konusunda özellikle MHP çatısı altında hizmet üretmenin ortadan kalktığı ve adeta çek git denildiği bir dönemde rahmetli Başbuğ'a olan sadakatimi ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere, hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum MHP'den istifa ediyorum" dedi.

Kocamaz şöyle devam etti:

— Aldığımız bu kararın başta bizlere, Mersinimize, tüm ülkemize ve bizden hizmet bekleyenlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu arada özellikle bugüne kadar bize destek veren, gönül veren, Mersin'i düşünen, bizimle yola çıkan tüm arkadaşlarımızdan bir istirhamım olacak. Zor bir süreç. Sakin olalım, tahriklere kapılmayalım. Biz Mersin gibi demografik yapısı karmaşık, kozmopolit bir kentte insanları bütünleştirmek mecburiyetindeyiz. Özellikle bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum, bu süreci kazasız belasız, kavgasız gürültüsüz şekilde sürdürelim. 

 
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