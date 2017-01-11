Samanyolu Haber /Gündem / Merkez'in müdahalesi de işe yaramadı: Dolar ve Euro dolu dizgin!.. /11 Ocak 2017 09:10

Merkez'in müdahalesi de işe yaramadı: Dolar ve Euro dolu dizgin!..

Dolar ve eurodaki tarihi yükseliş devam ediyor. Euro 4 TL'yi geçerken dolar 3.89'u aştı. Dolar son 24 saat içerisinde 19 kuruş civarında yükseldi. Merkez Bankası'nın dün piyasaya sağladığı ekstra 1.5 milyar dolar kurun ateşini söndürmeye yetmedi.

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Merkez'in müdahalesi de işe yaramadı: Dolar ve Euro dolu dizgin!..

Rekor üstüne rekor kıran dolarda Merkez Bankası'nın son müdahalesi de işe yaramadı.

Son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışması hızlanan TL'nin bu sabah bir ara dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 2.5'i aşarken, dolar/TL 3.8950'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirveyi test etti.

EURO'YA KARŞI KAYIP YÜZDE 2'Yİ AŞTI

Euro/TL de 4.1083'e kadar yükselirken, TL'nin euro karşısındaki değer kaybı da yüzde 2'yi aştı.

Sabah saatlerinde hacimsiz piyasada görülen sert yükselişin ardından saat 08.35'te dolar/TL 3.8550/3.8660, euro/TL ise 4.0674/4.0733 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL'de 4.0017'ye kadar yükseldikten sonra aynı saatte 3.9600/3.9613 seviyesinde.

''İLAVE ADIMLAR ATILABİLİR'' MESAJI

Merkez Bankası dün piyasaya 1,5 milyar dolar ek kaynak sağlamış yaptığı açıklamada da "Piyasalardaki gelişmeler yakindan izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecek" denilmişti.
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