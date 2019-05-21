Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez'in faiz kararı piyasayı alt üst etti: Borsa çakıldı, döviz yukarı yönlü /21 Mayıs 2019 15:11

Merkez'in faiz kararı piyasayı alt üst etti: Borsa çakıldı, döviz yukarı yönlü

TCMB’nin TL swap faizini %25,5’ten %24’e düşürmesi ve 9 Mayıs’ta ara verdiği haftalık repo ihalesini açması ile TL, döviz karşısında düşüş yaşadı. TCMB kararı sonrası 6,09 seviyesini görürken BIST 100 endeksi 85 bine kadar düştü.

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Bugün gelen faiz kararının ardından stabil seyreden döviz kurlarında yükseliş göze çarpıyor.
Dolar/TL kuru 6.09, Euro/TL ise 6.78 TL'ye kadar yükseldi.

Dün günü yatay seyirle kapatan BIST 100 ise bugün güne %0,20 artışla 86.943 puanda başladı, ancak günün devamında yönünü aşağı çeviren endeks 85.090 puan seviyesine gerileyerek yıl içi en düşük seviyeyi gördü. Endekste 17 Ağustos’ta görülen 84.500 puan en yakın destek seviyesi olarak izlenirken bu desteğin kırılması durumunda BIST 100, 30 Ocak 2017 sonrası en düşük seviyeye gerilemiş olacak. 84.500 puan desteğinin korunması ile alımlarda ise toparlanmada 88.500 puan izlenecek.

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