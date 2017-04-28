Merkez'in Döviz rezervi jet hızıyla eriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervi, geçen hafta 2 milyar 182 milyon dolar geriledi.





Geçen haftaki 1 milyar 230 milyon dolar satışa önceki 4 hafadaki net satım rakamı da eklendiğinde 6 haftalık toplam düşüş 7 milyar 203 milyon dolar oldu.





Söz konusu tarih aralığında 7 Nisan'daki 350 milyon dolarla sınırlı artış dışında rezervler her hafta geriledi.





92,7 MİLYAR DOLARDAN 85,5 MİLYAR DOLARA





10 Mart'la biten haftada 92 milyar 741 milyon dolar olan brüt döviz rezervi 21 Nisan'la biten haftada 85 milyar 538 milyon dolar oldu.





Gelinen seviye Temmuz 2012'den bu yana görülen en düşük olmayı sürdürüyor.





Ekonomistlerin hesaplamalarına göre net rezerv ise resmi rakamların üçte biri civarında. Merkez Bankası’nın altın rezervlerinin artışı için Türkiye’de cevherden üretilen altının işlenmemiş standart altına dönüştürülüp Borsaya kote edildikten sonra Merkez Bankası’na öncelikli alım hakkı getirileceği konuşuluyor.





Business HT