Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez'in anketinden yıl sonu dolar tahmini /10 Aralık 2018 16:07

Merkez'in anketinden yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası Aralık ayı ‘Beklenti Anketi’ sonuçlarına göre 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,64 TL iken, bu anket döneminde 5,44 TL'ye geriledi.

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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Aralık ayı ‘Beklenti Anketi’ sonuçlarını paylaştı. Söz konusu anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi


 
AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ 
Buna göre, 2018 yılı Aralık ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,77 iken, bu anket döneminde yüzde 0,45 oldu. 2019 yılı Ocak ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,71 ve yüzde 1,56 oldu. Şubat ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,98 olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ 
Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,45 iken, bu anket döneminde yüzde 21,28'e gerilemiştir. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,38 iken, bu anket döneminde yüzde 16,46 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,97 ve yüzde 12,43 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ 
2018 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17 olasılıkla yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 21,5 olasılıkla yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 21,5 olasılıkla yüzde 16,00 -16,99 aralığında, yüzde 15,5 olasılıkla ise yüzde 17,00 -17,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
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