Samanyolu Haber /Gündem / Merkez'den yeni döviz hamlesi /18 Eylül 2018 10:29

Merkez'den yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltti. Karar zorunlu karşılıkları TL olarak tutulmasını teşvik edilmesini amaçlıyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e çıkarıyor. Yeni faiz oranının 21 Eylül'den itibaren uygulanacağı bildirildi.
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