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Merkez'den yeni döviz hamlesi
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18 Eylül 2018 10:29
Merkez'den yeni döviz hamlesi
Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltti. Karar zorunlu karşılıkları TL olarak tutulmasını teşvik edilmesini amaçlıyor.
SHABER3.COM
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 7'den yüzde 13'e çıkarıyor. Yeni faiz oranının 21 Eylül'den itibaren uygulanacağı bildirildi.
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