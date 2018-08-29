Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez'den piyasa düzenlemesi /29 Ağustos 2018 09:17

Merkez'den piyasa düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalararası para piyasası limitlerini değiştirdi.

SHABER3.COM

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir" denildi.

Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamızın 13 Ağustos 2018 tarihli Finansal Piyasalara İlişkin Basın Duyurusu ile Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyurulmuştu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir."
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