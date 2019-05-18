Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Merkez'den 40 milyarlık kaynak aktarımı' iptal oldu iddiası /18 Mayıs 2019 11:24

'Merkez'den 40 milyarlık kaynak aktarımı' iptal oldu iddiası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyat akçelerinden Hazine'ye 40 milyar lira aktarılma planının şimdilik askıya alındığı iddia edildi.

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Reuters'ın ismini gizli tuttuğu iki kaynaktan aldığı bilgilere göre TCMB'nin yasal rezervlerinden Hazine'ye para aktarımı için yasa hazırlığından vazgeçildi.

Geçtiğimiz hafta Hazine'ye beklenenden daha fazla verilen bütçe açığını rahatlatmak üzere 40 milyar liranın aktarılacağı açıklaması ekonomistlerce tepkiyle karşılanmıştı. Uzmanlar, uygulamanın TCMB'nin başka bir krize müdahale etme kabiliyetini zayıflatmasından endişelerini dile getirmiş ve bunun para basmaktan farksız olduğunun altını çizmişlerdi.
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