‘Merkez’in yeni başkanı tezinde intihal yapmış

Erdoğan’ın düşük faiz konusundaki görüşlerine Çetinkaya’dan daha yakın olduğunu belirttilen Uysal’ın başkanlığa getirilişi MB’nin bağımsızlığına ve güvenilirliğine ağır darbe olarak yorumlanmıştı.





Yüksek lisans çalışmasını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne bağlı bankacılık anabilim dalında tamamlayan Uysal’ın 2001 tarihli tezi Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın tez merkezinde kayıtlı bulunuyor. Söz konusu teze ‘gelişmiş arama’ sekmesinde ‘yazar adı’ bölümüne ‘Murat Uysal’ yazılarak ulaşılabiliyor.









Uysal’ın tez danışmanının, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Finansmanı’ başlıklı doktora tezindeki danışmanı Prof. Dr. Erişah Arıcan olduğu görülüyor.









Uysal’ın ‘Enflasyon hedeflemesi: Dünya’da ve Türkiye’deki uygulamaları’ başlıklı tezinin ‘İngilizce özet’ kısmı incelendiğinde, Frederic S. Mishkin’in Mart 2000’de yayınladığı ‘Inflation Targeting in Emerging Market Economies’ (Gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hedeflemesi) makalesinden, MB’den Ferya Kadıoğlu, Nilüfer Özdemir ve Gökhan Yılmaz’ın 2000’de yazdığı ‘Gelişen ekonomilerde enflasyon hedeflemesi’ raporundan ve Melike Altınkemer’in Mart 2001’de yayınlanan ‘How Did They Manage the Floating Crisis: Example From Korea, Mexico and Brazil’ (Dalgalı krizi nasıl idare ettiler: Kore, Meksika ve Brezilya’dan örnekler) makalesinden intihal yapıldığı görülüyor.