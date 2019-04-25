Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez faizi değiştirmedi, dolar sert tepki verdi /25 Nisan 2019 14:28

Merkez faizi değiştirmedi, dolar sert tepki verdi

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu. Piyasanın Merkez Bankası kararına tepkisi ise sert oldu. Dolar 5.96'yı gördü.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklentilere paralel faizlerde değişikliğe gitmedi. Politika faizi olan haftalık repo faizi yüzde 24 seviyesinde korundu.

Merkez Bankası'nın karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir.
Bununla birlikte, gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

DOLAR/TL 5.96'YA TIRMANDI

Merkez Bankası açıklaması sonrası TL'de değer kaybı hızlandı.

Karardan önce 5.89 seviyesinde olan dolar/TL 5.9643'e kadar tırmandı. Euro/TL'de de 6.6485 seviyesi görüldü.
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